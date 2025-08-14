Общее число вернувшихся на родину составило 4 349, отметили в эмиратском внешнеполитическом ведомстве

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты выступили с посреднической миссией между Россией и Украиной при организации очередного обмена военнопленными. Как отметили в эмиратском внешнеполитическом ведомстве, общее число вернувшихся на родину пленных составило 4 349.

"ОАЭ объявили об успешном посредничестве между Российской Федерацией и Украиной, в результате которого состоялся новый обмен 84 пленными с каждой стороны, охвативший всего 168 пленных. Таким образом, общее число военнопленных, освобожденных двумя странами при посредничестве ОАЭ, достигло 4 349 человек", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте эмиратского МИД.

Ведомство выразило благодарность России и Украине за их сотрудничество в рамках посредничества ОАЭ, подчеркнув, что руководство страны продолжит прилагать усилия для содействия мирному урегулированию конфликта на Украине и смягчению его гуманитарных последствий.

В четверг Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольных Киеву территорий 84 российских военнослужащих. Взамен российская сторона передала такое же число украинских военнопленных. Вернувшиеся из плена российские военные находятся в Белоруссии и будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации.