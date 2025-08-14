Al Arabiya: Израиль отклонил предложение посредников о гуманитарном перемирии в Газе

При этом, по данным источников, посредники продолжают попытки оказать воздействие на Израиль, чтобы добиться прекращения огня в гуманитарных целях

ТУНИС, 14 августа. /ТАСС/. Израиль отклонил предложение посредников в переговорном процессе с палестинским движением ХАМАС заключить соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газа на 48 часов. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Arabiya.

"Посредники выдвинули Израилю предложение о 48-часовом перемирии в секторе Газа, но он его отклонил", - приводит канал слова источника. При этом, по данным источников, посредники продолжают попытки оказать воздействие на Израиль, чтобы добиться прекращения огня в гуманитарных целях.

Газета Asharq al-Awsat со своей стороны со ссылкой на источник в движении ХАМАС сообщила, что информация "о всеобъемлющем соглашении", над которым работают посредники, преувеличена и неточна. "Распространенные недавно сообщения о переговорах и их возобновлении, а также о так называемом всеобъемлющем соглашении, содержат много преувеличений и неточностей", - приводит издание слова источника. Он подтвердил приверженность движения египетскому плану по управлению сектором Газа, а также сообщил, что "ХАМАС готов сформировать комитет в координации с Египтом для контроля за выводом израильских войск".

Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир во вторник по приглашению египетской стороны. В тот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа.

В среду египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил со ссылкой на источник, что делегация ХАМАС встретилась в Каире с главой разведки Египта Хасаном Рашидом и выразила свою заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня и перемирии.

Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в прошлом месяце в Катаре. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".