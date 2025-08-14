От общей площади пахотных земель 86,1% повреждены, что полностью исключает возможность самообеспечения продовольствием

РИМ, 14 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Восстановление сельского хозяйства сектора Газа обойдется в $4,2 млрд, из которых более одного миллиарда на краткосрочное и среднесрочное восстановление сроком до трех лет. Такие подсчеты были произведены в рамках промежуточной экспресс-оценки ущерба и потребностей для восстановления сектора сельского хозяйства и продовольственной безопасности в Газе, сообщили корреспонденту ТАСС в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Ранее в организации информировали, что 86,1% (12 962 га) от общей площади пахотных земель в секторе Газа повреждены и всего 1,5% доступны для обработки. Это полностью исключает возможность самообеспечения продовольствием.

"ФАО возглавила технические работы по анализу ущерба и потребностей в сельском хозяйстве, которые легли в основу Стратегии восстановления сектора сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Эта стратегия предусматривает рамочную программу "Раннее восстановление, реконструкция и развитие Газы", предложенную Египтом и принятую Лигой арабских государств как руководящий план реконструкции. В рамках этой программы общая потребность в восстановлении для сельского хозяйства и продовольственных систем оценивается в $4,2 млрд, из которых $1,06 млрд предназначены для краткосрочного и среднесрочного восстановления сроком до трех лет", - сообщили в ФАО.

Там пояснили, что на первом этапе, в первый год осуществления программы усилия будут сосредоточены на активизации производственных мощностей в сельском хозяйстве путем оказания гуманитарной помощи. "ФАО и другие гуманитарные партнеры будут распределять основные сельскохозяйственные ресурсы, включая семена, удобрения, инструменты и материалы для орошения, чтобы помочь восстановить ключевые сельскохозяйственные системы - до 70% их функциональности. Это включает в себя восстановление как земель, так и систем орошения, чтобы повторно инициировать циклы посадки и стабилизировать производство. На это потребуется около $156 млн", - рассказали в ФАО.

План, рассчитанный на среднесрочную перспективу, предусматривает более обширное структурное вмешательство для обеспечения полного восстановления сельскохозяйственных угодий, инфраструктуры и животноводства и расширения услуг, а также содействие устойчивому сельскому хозяйству, адаптированному к климатическим изменениям. На этом этапе понадобятся $861 млн.

"Эти цифры представляют собой предварительные оценки на основе оценок на октябрь 2024 года. Учитывая продолжение конфликта, ущерб и разрушения, фактические потребности для восстановления, вероятно, будут значительно выше", - добавили в ФАО.