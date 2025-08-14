Премьер-министр указал, что неделю назад правительство утвердило эти "пять ключевых принципов завершения войны"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал "пять ключевых принципов", которые обеспечат безопасность и победу Израиля в секторе Газа.

"Эти пять принципов обеспечат безопасность Израиля, это и есть истинный смысл слова "победа", - сказал премьер и перечислил "полное разоружение [радикального палестинского движения] ХАМАС", "возвращение всех заложников", "полную демилитаризацию сектора Газа", "израильский контроль за безопасностью в секторе Газа, включая охранный периметр", а также "создание альтернативного гражданского управления [в анклаве], которое не будут осуществлять ни ХАМАС, ни Палестинская национальная администрация".

Глава кабинета добавил, что Израиль "над этим (реализацией пяти принципов - прим. ТАСС) работает", отметив, что "всем пора это понять". Он также указал, что неделю назад правительство утвердило эти "пять ключевых принципов завершения войны".