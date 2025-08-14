Эксперт О'Брайен: Трамп будет ожидать от Украины больших уступок после саммита

В то же время профессор Сент-Эндрюсского университета подчеркнул, что представленные канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пять пунктов, на которых настаивают европейцы на переговорах с Россией, демонстрируют слабость позиции Украины и Европы

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет ожидать от Украины еще больших уступок после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Такое мнение выразил профессор Сент-Эндрюсского университета Филиппс О'Брайен, пишет журнал Focus.

О'Брайен считает, что Трамп будет ожидать от Украины еще больших уступок после переговоров с президентом России. В то же время эксперт подчеркнул, что представленные канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пять пунктов, на которых настаивают европейцы на переговорах с Россией, демонстрируют слабость позиции Украины и Европы. По словам О’Брайена, США не относятся к Украине как к полноправному игроку.

Вместе с тем эксперт высказал мнение, что президент США не согласится ни на какие реальные гарантии безопасности для Украины, так что это, по сути, дело Европы. "И Зеленский знает, что сейчас у него нет никаких реальных гарантий", - подчеркнул он. О'Брайен заметил, что возможное вступление Украины в НАТО "будет перечеркнуто не вето со стороны РФ, а скорее нежеланием США принять страну в альянс". В заключение эксперт указал, что "позиции Зеленского и Украины слабы, а все остальное зависит от Трампа".

13 августа по инициативе Мерца состоялась серия онлайн-встреч по Украине с участием президента США Дональда Трампа, Зеленского и глав государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсека НАТО, председателей Еврокомиссии и Евросовета. Политики обсудили предстоящий российско-американский саммит. Глава правительства ФРГ сначала связался с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом.

Затем прошла телефонная конференция с американским лидером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ обсудил результаты дискуссий в рамках так называемой коалиции желающих. После видеоконференции с Трампом Мерц назвал пять пунктов, на которых настаивают европейцы на переговорах с Россией.

Встреча президентов РФ и США, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Участие Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрено, но Трамп пообещал проинформировать их о результатах переговоров.