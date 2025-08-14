14 августа, 20:55,
обновлено 14 августа, 21:09
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп заявил, что встреча с Путиным будет важна как для России, так и для США

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске будет важна как для Москвы, так и для Вашингтона.

"Посмотрим, что произойдет на нашей встрече. Это будет большая встреча, я думаю, что она будет очень важна для России, она также будет очень важна для нас. Важна для нас только в том смысле, что мы спасем множество жизней", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. При этом американский лидер изначально не ответил на вопрос о том, готов ли он предложить РФ добычу редкоземельных минералов на Аляске, а на повторно заданный вопрос на эту же тему заявил, что "это совершенно неважно". "Я пытаюсь спасти жизни людей", - резюмировал Трамп. 

