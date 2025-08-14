Президент США назвал преступниками бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми и экс-директора Нацразведки Джеймса Клэппера

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что рассекреченные директором Национальной разведки Тулси Габбард документы по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году являются доказательством вины сотрудников спецслужб, работавших при президенте Бараке Обаме (2009-2017). Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Это невероятно. То, что мы находим, является неопровержимым доказательством вины, посмотрим, что произойдет дальше", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос, назвав при этом преступниками бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми и экс-директора Нацразведки Джеймса Клэппера.

"Это группа преступников. Это больные люди, преступники, и ими нужно заняться", - добавил Трамп.

Габбард ранее опубликовала рассекреченные копии писем работавших при Обаме руководителей американских разведывательных ведомств, тексты которых, по ее словам, подтверждают заведомо ложный характер информации о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Дональда Трампа. В то же время в СМИ появилось "досье Стила", составленное американской компанией Fusion GPS и бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. Досье содержало неподтвержденные обвинения в сговоре Трампа с Россией. По данным отчета Тулси Габбард, опубликованного 18 июля 2025 года, разведка США до выборов считала, что Россия не имеет ни намерений, ни возможностей повлиять на выборы. После победы Трампа в ноябре 2016 года администрация президента Барака Обамы, по словам Габбард, дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Ключевой вывод о невмешательстве России был изъят и засекречен. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, игнорируя мнение аналитиков, настоял на включении "досье Стила" в итоговый доклад разведки, несмотря на его недостоверность, о чем он умалчивал на закрытых заседаниях Конгресса.

Расследование предполагаемого вмешательства вел спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США опубликовал его доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Трамп и Москва неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.

2 июля 2025 года газета New York Post опубликовала отчет Директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. 22 июля Трамп назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США. 1 августа он заявил в Truth Social, что обвинения в его связях с Россией опровергнуты, назвав это крупнейшим скандалом в истории США и призвав привлечь виновных к ответственности.