Внефракционный депутат Верховной рады сказал, что война является предлогом, чтобы сохранить свой пост

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский будет саботировать любые реальные шаги к миру, чтобы и дальше оставаться у власти под предлогом боевых действий. Об этом в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Любой серьезный мирный процесс лишает Зеленского главного - повода удерживать власть под предлогом войны. Для него это угроза, потому он будет пытаться саботировать любые реальные шаги к миру, прикрываясь лозунгами и громкими заявлениями", - сказал он.

Выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти.

Встреча Путина и Трампа должна пройти 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, центральной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса. "Любая встреча мировых лидеров, в которой речь идет о прекращении войны и установлении мира, - это шанс. И я как человек, чей народ порабощен и гибнет каждый день, ищу смыслы мира в любой подобной встрече и молюсь за это", - поделился своими ожиданиями Дмитрук.

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны.