Данные действия нарушают международное право и резолюции СБ ООН, заявил представитель МИД Германии

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Германии выступило против строительства новых поселений на Западном берегу реки Иордан и призвало Израиль прекратить эту деятельность.

"Строительство поселений нарушает международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил представитель МИД ФРГ. Его слова приводит агентство DPA. "Это затрудняет достижение дипломатического решения [конфликта] на основе двух государств и прекращение израильской оккупации Западного берега, как того требует Международный суд", - добавил он. "Правительство Германии призывает правительство Израиля прекратить строительство поселений и признает только те изменения границ по состоянию на 4 июня 1967 года, которые были согласованы сторонами конфликта", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Правительство Германии, как указал он, "однозначно отвергает любые планы аннексии со стороны правительства Израиля".

Как заявил 8 августа министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, являющийся лидером ультраправой партии "Религиозный сионизм", действия израильских властей направлены сейчас на то, чтобы "стереть палестинское государство". Политик, по совместительству курирующий в Минобороны Израиля поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, сообщил о планах восстановления ряда выведенных оттуда еврейских поселений. В четверг он объявил о проекте расширения поселенческого комплекса Маале-Адумим в 7 км от Иерусалима.

Расширение поселений на Западном берегу Иордана считается одним из основных препятствий на пути к урегулированию палестино-израильского конфликта. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. В ответ Израиль заявил, что не будет выполнять положения этого документа.