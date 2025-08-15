По его словам, Нью-Дели сильно зависит от импорта энергоресурсов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия слишком зависима от поставок энергоресурсов, республика должна стать самодостаточной в энергетической сфере. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая с речью по случаю Дня независимости Индии.

"Что касается энергетики, мы все знаем, что сильно зависим от многих стран в плане обеспечения наших энергетических потребностей, будь то бензин, дизельное топливо или газ, - сказал он. - Нам приходится тратить миллиарды рупий на их импорт. Крайне важно, чтобы страна стала самодостаточной в этом отношении".

Как отметил Моди, в Индии "быстрыми темпами идет работа над 10 новыми ядерными реакторами". "К 2047 году мы обязались увеличить наши мощности атомной энергетики в десять раз", - подчеркнул он.

Премьер-министр также указал, что за последние 11 лет мощности солнечной энергетики в Индии увеличились в 30 раз. "Мы строим новые плотины, чтобы расширить возможности гидроэнергетики и сделать доступной чистую энергию", - напомнил он.

"Зависимость от других стран - путь к катастрофе, мы должны полагаться на собственные силы, чтобы защитить свои интересы", - указал Моди. По его словам, "если кто-то становится слишком зависимым от других, сам вопрос свободы начинает исчезать". "Независимость не ограничивается только импортом, экспортом, рупиями, фунтами или долларами. Ее значение гораздо шире. Независимость напрямую связана с нашей силой", - добавил Моди.