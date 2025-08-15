NYT: саммит на Аляске станет победой для России даже без прогресса по Украине

Как говорится в публикации, сам факт переговоров уже выводит Москву из международной изоляции и дает российскому лидеру Владимиру Путину шанс повлиять на президента США Дональда Трампа лично

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу принесет России дипломатическую победу, даже если стороны не достигнут прогресса по Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

Сам факт переговоров уже выводит Москву из международной изоляции и дает шанс повлиять на Трампа лично. Саммит также расколол НАТО и отодвинул введение новых санкций против Москвы. Две недели назад Трамп угрожал ограничениями, если Россия не согласится на перемирие, но теперь давление ослабло.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в четверг, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, ее откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но Путин и Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".