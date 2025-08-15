Моди: Индия начинает программы по разведке глубоководных месторождений

Нью-Дели планирует запуск национальной миссии по разведке месторождений глубоко под водой

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия планирует начать реализацию государственной программы по разведке глубоководных месторождений для изучения имеющихся запасов нефти и газа под морским дном. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая с речью по случаю Дня независимости Индии.

"Мы хотим вести комплексную работу по разведке запасов нефти и газа под морским дном. Поэтому Индия собирается запустить национальную миссию по разведке глубоководных месторождений. Это важное объявление на пути к энергетической независимости", - сказал он.

Как сообщал ранее министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури, в Индии активно ведется поиск нефти и газа, особенно в морских районах. По имеющимся данным, индийские компании ONGC и Oil India начали амбициозную геологоразведочную кампанию в Андаманском глубоководном регионе. Впервые бурение ведется на глубинах до 5 тыс. метров. Одна из таких разведочных скважин дала обнадеживающие геологические результаты.