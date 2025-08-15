По версии газеты, переживания связаны с тем, что российский лидер в итоге сможет склонить президента США на свою сторону

МАДРИД, 15 августа. /ТАСС/. Европейские правительства и Украина "затаили дыхание" в ожидании встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет испанская газета El País.

По ее мнению, "взоры [всего] мира, особенно Украины и Европы, будут прикованы в эту пятницу к саммиту" на Аляске. "Европейские правительства и Киев, отсутствующие на [встрече] тет-а-тет, затаили дыхание", - считает издание. По его версии, опасения связаны с тем, что российский лидер в итоге сможет склонить американского на свою сторону.

"Американцу необходимо объявить о каком-то результате встречи, на которой на карту поставлена значительная часть его дипломатического капитала и его конечная цель: Нобелевская премия мира, ради которой Белый дом ведет все более интенсивную кампанию", - добавляет газета.

Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску