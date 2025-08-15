При этом, президент США очень хочет получить награду, передает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома.

"Президент чувствует, что заслуживает Нобелевскую премию мира, но не думает, что сможет ее получить. Он отмечал, что она скорее достанется тому, кто напишет о том, как мыслит Дональд Трампа, а не самому Дональду Трампу", - рассказал собеседник телеканала. Сотрудник первой администрации Трампа, в свою очередь, отметил, что американский лидер "действительно хочет" получить премию, но "не хочет об этом говорить".

Ранее норвежские СМИ сообщили, что американский президент звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп общался со Столтенбергом по телефону, однако не уточнил, чему был посвящен разговор.