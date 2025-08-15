В частности, солдат ВСУ направят на позиции в районе Доброполья

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украина направит дополнительные силы для усиления своих позиций в районе Доброполья и на других направлениях в ДНР. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам заседания ставки.

"Фронт, в том числе, покровское направление, <... > направление Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном усилении этого и других направлений на Донеччине", - написал он в Telegram-канале.

12 августа в украинских СМИ появилась информация о резком ухудшении ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска (украинское название - Покровск). По информации источников ТАСС в российских силовых структурах, российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике. В тот же день главком ВСУ Сырский сообщил о направлении в район Доброполья резервов. В частности, туда был переброшен корпус Национальной гвардии Украины "Азов" (признан террористическим объединением, запрещен в РФ).

В западных СМИ также ранее появилась информация о том, что Украина в рамках мирного урегулирования должна будет вывести свои силы из ДНР. Зеленский утверждает, что не будет делать этого.