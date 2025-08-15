Об этом сообщил близкий к пресс-службе блеорусского президента Telegram-канал "Пул первого"

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"Лукашенко и Трамп поговорили по телефону", - говорится в сообщении.

Telegram-канал уточнил, что разговор закончился около 16:45 по московскому времени.

Трамп в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что обсудил с Лукашенко множество тем, включая визит президента России Владимира Путина на Аляску. Также американский лидер поблагодарил белорусского коллегу за освобождение 16 заключенных и обсудил с ним возможное освобождение еще 1 300 человек. Трамп отметил, что рассчитывает встретиться с Лукашенко в будущем.