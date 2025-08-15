В российских правоохранительных органах отметили, что в госпиталях скрывают факты санитарных потерь по приказу вышестоящего командования

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ бесследно пропадают из полевых госпиталей, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства привел в пример, что мать одного из солдат 103-й отдельной бригады теробороны Павла Сидко сообщила, что в ходе боев в Сумской области зимой он был ранен и попал в полевой госпиталь, откуда бесследно исчез.

"Поиски ни к чему не привели, информации от командиров никакой нет. По рассказам пленных, в полевых госпиталях распространена практика скрывать факты санитарных потерь по приказу вышестоящего командования", - указал собеседник агентства