Законодатели непризнанной республики призвали Кишинев открыть 41 участок, как на парламентских выборах 2021 года

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Парламент непризнанного Приднестровья выразил обеспокоенность в связи с поступающей информацией о планах Центризбиркома Молдавии сократить количество избирательных участков для жителей региона к парламентским выборам.

"В адрес депутатов поступают многочисленные обращения от граждан и неправительственных организаций, обеспокоенных информацией о возможном сокращении числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. При этом в качестве аргумента приводится якобы низкая явка на прошлых выборах. Этот довод не соответствует действительности", - говорится в опубликованном заявлении президиума законодательного органа.

Законодатели Приднестровья призвали власти Молдавии открыть для приднестровцев 41 участок, как на парламентских выборах 2021 года, напомнив, что на президентских выборах в 2024 году функционировало всего 30 участков. Тогда представители молдавской оппозиции назвали сокращение дискриминационным и связывали его с политическими предпочтениями жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. В парламенте Приднестровья отметили, что в прошлом году участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось после анонимных звонков с угрозами подрыва моста через Днестр. Депутаты заявили, что уведомят о своей обеспокоенности также ООН, Совет Европы, ЕС и другие международные структуры.

Срок формирования избирательных участков для жителей Приднестровья завершается 24 августа. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующей парламент и правительство Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС - Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива". К выборам не был допущен оппозиционный блок "Победа".