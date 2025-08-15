Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск

Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп обсудили по телефону двустороннюю повестку, региональную тематику и Украину.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

"Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - говорится в тексте.

Ранее американский лидер в социальной сети Truth Social сообщил, что рассчитывает в будущем провести встречу с белорусским коллегой. Трамп также охарактеризовал разговор с Лукашенко как "очень хороший".