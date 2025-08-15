Бразильский историк и политолог отметил, что европейские лидеры продолжают фантазировать о возможности нанесения России стратегического поражения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп занял прагматичную позицию в отношении конфликта на Украине, в отличие от европейских лидеров, которые продолжают фантазировать о возможности нанесения России стратегического поражения. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бразильский историк и политолог Жуан Питилью.

"Евросоюз пытается оказать давление на президента Трампа, чтобы он отказался от политики в отношении РФ на основе реалистичного понимания хода событий [на Украине], - отметил эксперт. - Европейский союз остается в мире своих фантазий и продолжает верить, будто может нанести России поражение на поле боя и урон ее экономике".

По словам аналитика, страны ЕС испытывают страх оказаться в изоляции или на периферии в рамках нового мирового порядка, поскольку США наравне с Россией и Китаем представляют собой самостоятельный центр силы. "Возможное соглашение <...> между Москвой и Вашингтоном оставляет Европу практически изолированной и одинокой", - подчеркнул Питилью.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.