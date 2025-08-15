Дмитриев: диалог РФ и США направлен на восстановление двусторонних отношений

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что у российской стороны перед переговорами "настроение боевое"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже будет направлена не только на урегулирование конфликта на Украине, но и на восстановление двусторонних отношений. Об этом в отеле российской делегации в Анкоридже заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы в том числе занимаемся восстановлением отношений России и США. Поэтому важно, что не только экономические вопросы на повестке, не только Украина, а именно восстановление отношений России и США", - указал он.

Дмитриев отметил, что у российской стороны перед переговорами "настроение боевое". Он не ответил на вопрос ТАСС о том, обсуждают ли сейчас стороны восстановление прямого авиасообщения.