NBC: Трамп понимает, что процесс урегулирования на Украине будет многоступенчатым

По данным телекомпании, президент США положительно оценивает этот шаг вперед

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает, что процесс украинского урегулирования, вероятно, будет многоступенчатым. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя американской администрации.

"Президент реалистично относится к тому, что это, вероятно, многоступенчатый процесс. Он готов и положительно [оценивает] этот шаг вперед", - приводит телекомпания слова чиновника, который комментировал настрой Трампа перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.