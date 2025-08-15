Саммит России и США пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска

АНКОРИДЖ, 15 августа. /ТАСС/. В преддверии начала встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что будет молиться за мир.

"Благодарен лидерству президента Трампа сегодня, когда он отправился на Аляску для встречи с президентом России Путиным. Молюсь за мир в ближайшие дни", - написал он в X.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.