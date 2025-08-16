Fox News: Трамп уверен, что Путин хочет добиться договоренности по Украине

Между президентами России и США прошел честный диалог, заявил американский лидер

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что лидер РФ хочет добиться договоренности по Украине.

"После заявлений для прессы он (Путин - прим. ТАСС) выступил с очень хорошей речью, и я также подвел итоги - мы поговорили. Мы очень честно поговорили. Думаю, он хочет достичь [договоренности]", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Переговоры лидеров РФ и США в Анкоридже (штат Аляска) продлились около трех часов. По окончании беседы с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств президенты сделали заявления для СМИ. Путин сообщил о настрое России на украинское урегулирование и восстановление связей с США, а также отметил личные хорошие отношения с Трампом. Американский лидер в свою очередь заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. По окончании переговоров Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске.