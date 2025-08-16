Президент выразил мнение, что США являются "номером один", а Россия - "номером два" в мире по ядерным вооружениям

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо с уважением относиться к ядерному потенциалу РФ. Такое заявление он сделал в пятницу в интервью телеканалу Fox News, комментируя итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"У них [России] также большое ядерное присутствие. Это необходимо уважать", - сказал Трамп. Он выразил мнение, что США являются "номером один", а Россия - "номером два" в мире по ядерным вооружениям.

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что применение такого оружия недопустимо. "Вы никогда не должны хотеть его использовать. Если вы его используете, это может стать концом света. Вот о какой мощи мы говорим", - добавил Трамп, отметив, что именно поэтому "хорошо, когда две большие державы ладят, особенно ядерные".