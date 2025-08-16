Соединенные Штаты теряют все больше рычагов влияния, отметил бывший глава управления по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Итоги саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске подтвердили тенденцию к снижению интереса администрации Соединенных Штатов к конфликту на Украине. Такое мнение газете Financial Times высказал бывший глава управления по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Эрик Грин.

"Перед нами, возможно, неумолимо ослабевающая позиция по Украине, при которой США теряют все больше своих рычагов влияния, выводят Путина из изоляции и ставят принципиально важные вопросы о том, в чем заключается видение Трампа европейской безопасности и места Украины и России в ней", - сказал Грин. Фактически был он главным специалистом по России в аппарате Белого дома с приходом в него президента США (2021-2025) Джо Байдена. Он выступил одним из главных организаторов встречи Байдена и Путина в Женеве в 2021 году.

Грин увидел в нынешнем саммите продолжение той же линии, которая была продемонстрирована в феврале во время перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. "Картинка и символизм для меня стали продолжением встречи с Зеленским в Овальном кабинете ", - подчеркнул эксперт по России. Он покинул свой пост в 2023 году, проработав на различных должностях в сфере внешней политики более 30 лет.

15 августа 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.