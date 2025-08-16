Венесуэльский политик высоко оценил результаты встречи лидеров России и США

Депутат Национальной ассамблеи, вице-президент партии "Мы можем" Вильян Родригес заявил, что в Венесуэле надеются на установление прочного мира на Украине

КАРАКАС, 16 августа. /ТАСС/. Результаты встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске позволяют рассчитывать на достижение прочного мира на Украине до конца текущего года. Об этом корреспонденту ТАСС заявил депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, вице-президент партии "Мы можем" Вильян Родригес.

"Мы приветствуем и высоко оцениваем встречу лидеров России и США, направленную на установление мира на Украине, и с оптимизмом надеемся, что о прочном мире будет объявлено до конца текущего года", - сказал Родригес. Он отметил, что граждане Венесуэлы и народы мира с большим интересом отнеслись к выступлениям президентов России и США. "Можно утверждать о близости к достижению мира, поскольку оба лидера признают значительный прогресс в переговорах и указывают на необходимость согласования лишь небольшого числа вопросов", - подчеркнул парламентарий.

Родригес полагает, что в ходе встречи на Аляске были созданы предпосылки "для заключения окончательного соглашения, которое обеспечит не временное перемирие, а прочный мир. Это позволит российским гражданам проживать на освобожденных территориях, а Украине - восстановиться и прекратить возрождение нацизма". По мнению венесуэльского политика, важным условием мирного договора должен стать отказ Украины от вступления в НАТО.