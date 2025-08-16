Ким Чен Ын почтил память советских воинов в 80-ю годовщину независимости КНДР

Лидера страны сопровождали руководители Центрального комитета Трудовой партии, сотрудники министерств иностранных дел и обороны, командующие армии

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в 80-ю годовщину освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства посетил Монумент Освобождения в Пхеньяне и почтил память советских воинов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

15 августа Ким Чен Ына сопровождали руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи, работники министерств иностранных дел и обороны, командующие видами войск Корейской народной армии. У монумента был выстроен почетный караул, были исполнены гимны РФ и КНДР, от имени Ким Чен Ына был возложен венок. "На ленте на венке была надпись: "Мы не забываем заслуг павших советских воинов", - информирует ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокое почтение павшим советским воинам, которые отважно боролись в священной войне за освобождение Кореи", - добавило агентство. Председатель государственных дел осмотрел монумент. Ким Чен Ын сказал, что в истории борьбы за освобождение Корейского полуострова "запечатлены несравненный героизм и немеркнущие подвиги советских воинов". "Он сказал, что боевое братство и кровные узы между армиями и народами двух стран, основа которых была заложена в пламени войны, являются настоящим образцом международной справедливости и солидарности", - передает ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что нерушимая корейско-российская дружба <...> будет становиться еще прочнее", - отметило агентство.

Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в конце Второй мировой войны. Обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - холме Моранбон.