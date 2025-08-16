Экс-сотрудник ЦРУ: Путин преподал Трампу урок, усвоен ли он, покажет время

Бывший аналитик ЦРУ высокого ранга Рэй Макговерн подчеркнул, что президент России предостерег американского лидера от "избыточных ожиданий"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин преподал американскому коллеге Дональду Трампу на встрече в Анкоридже урок по урегулированию на Украине, и время покажет, усвоил ли его американский лидер. Такую точку зрения изложил ТАСС бывший аналитик ЦРУ высокого ранга, готовивший и проводивший ранее разведбрифинги для американских лидеров, Рэй Макговерн.

"Президент Владимир Путин предостерегал ранее от "избыточных ожиданий" [в отношении урегулирования конфликта на Украине] и предупреждал, что условия России применительно к прекращению огня не менялись. Тем не менее президент Дональд Трамп явно посчитал, что сможет использовать свои силы убеждения в формате "один на один", чтобы добиться согласия Путина [на изменение позиции Москвы]", - сказал ветеран спецслужб США, ныне являющийся антивоенным активистом и правозащитником. Как он напомнил, "по пути на Аляску Трамп заявил [телеканалу] Fox News, что не был бы доволен, если бы покинул встречу без какой-то формы прекращения огня". "[По итогам саммита в Анкоридже] не было даже договоренности о втором саммите. Усвоил ли Трамп урок? Посмотрим, как будут развиваться события", - отметил Макговерн.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10, подчеркнул, что согласованы многие позиции, дальнейшее зависит от Киева, и выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.