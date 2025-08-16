Встреча президентов двух стран имела историческое значение, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, отметил директор Центра безопасности и устойчивости Арктики при Университете Аляски

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имела историческое значение, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей по ее итогам. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра безопасности и устойчивости Арктики при Университете Аляски в Фэрбенксе Трой Буффард.

"Сегодня был невероятный, исторический день, хотя многие и остались в замешательстве после пресс-конференции. Думаю, люди ожидали услышать о достижении ряда конкретных соглашений, но я не считаю это практически реализуемым или возможным. Об этой встрече договорились всего неделю назад, нельзя рассчитывать, что за столь короткое время получилось бы подготовить все необходимые условия для заключения таких договоренностей", - сказал он.

По мнению Буффарда, теперь у сторон есть все шансы организовать следующую встречу с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского. "Думаю, были созданы условия, чтобы приступить к реализации следующих шагов. Я ожидаю, что следующая встреча будет организована с участием всех трех ключевых игроков", - отметил эксперт.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.