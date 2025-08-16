Триумф Путина и отсутствие перемирия на Украине. СМИ Европы о саммите на Аляске

Информагентства указывают на отсутствие деталей договоренностей

ЛОНДОН/БРЮССЕЛЬ/ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Европейские СМИ, анализируя встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, указывают на отсутствие деталей достигнутых договоренностей и считают, что саммит оказался более удачным для лидера РФ.

"С того самого момента, как Владимир Путин спустился из своего самолета на летное поле, покрытое красной ковровой дорожкой, саммит на Аляске был для него триумфальным", - отмечает британский журнал The Economist.

Газета The Guardian полагает, что "Дональд Трамп в пятницу оставил больше вопросов, чем ответов, когда заявил о "большом прогрессе" на важнейшем саммите с Владимиром Путиным, но сказал, что соглашения о прекращении войны России и Украины достигнуто не было". К схожему выводу приходит и газета Financial Times: "Дональду Трампу не удалось добиться каких-либо обязательств от Владимира Путина завершить войну на Украине после саммита на Аляске, который начался с помпой, а закончился разочарованием".

Вещательная корпорация Би-би-си делает акцент на отсутствии договоренности об организации в будущем встречи с участием Владимира Зеленского. "Кажется, Трамп, будучи человеком, который любит представлять себя миротворцем и мастером сделок, покинул Аляску ни в том, ни в другом качестве. Также нет указаний на подготовку саммита с участием <...> Владимира Зеленского в обозримом будущем", - говорится в публикации.

Исторический саммит

Германский телеканал NTV приходит к выводу, что по итогам встречи говорить о немедленном прекращении огня невозможно. "Российско-американский саммит на Аляске стал историческим, но только из-за обстоятельств, а не по содержанию... Судя по публичным заявлениям, перемирия на Украине не предвидится", - отмечается в материале на сайте СМИ.

Аналогично оценивает результаты встречи агентство DPA. "Саммит Трампа и Путина завершился без объявления о прекращении огня. Во время последующей 12-минутной пресс-конференции с Путиным <...> Трамп говорил о достижении договоренностей по важным вопросам, не вдаваясь в подробности", - подчеркивается в сообщении.

Европейское издание Politico указывает на преимущество президента РФ по итогам встречи на Аляске: "Он выглядел довольным и получившим максимум от этой встречи <...>. Он добился этого без каких-либо значительных уступок, например без предварительного прекращения огня. Более того, он покинул Анкоридж, также не пообещав перемирия".

Французская газета Le Figaro заостряет внимание на теме отношений лидеров двух стран. "Никогда раньше американский президент не поддерживал столь неоднозначных отношений, как Трамп с Путиным. Никогда раньше российский президент не имел настолько прямого доступа к американскому президенту", - утверждается в публикации.

Бельгийская Le Soir полагает, что саммит приведет к активизации сотрудничества Москвы и Вашингтона. "Ожидания были велики, итоги неоднозначны. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без реального соглашения. Однако саммит в Анкоридже продемонстрировал разморозку российско-американских отношений", - говорится в статье.