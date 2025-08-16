Эксперт Сачдев: встреча Путина и Трампа стала полезной для перезагрузки отношений РФ и США

По словам эксперта, у обоих лидеров были две общие цели перед встречей

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске положила конец изоляции России и стала полезной для перезагрузки российско-американских отношений, наполнив их содержанием. Об этом ТАСС заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев.

"Встреча Трампа и Путина была очень хорошим началом. Она положила конец изоляции России от мирового сообщества. Это очень отрадный признак того, что мир не делится на различные лагеря и полюса. Изоляция России прекращается. Россия возвращается за стол переговоров в сообществе наций", - сказал аналитик.

По словам эксперта, у обоих лидеров были две общие цели перед встречей. "Одной них была перезагрузка российско-американских отношений, а вторая - конфликт на Украине. Я думаю, что в отношении первой темы, то есть перезагрузки российско-американских отношений, саммит оказался очень полезным для обеих сторон. Очевидно, что был достигнут определенный значительный прогресс в улучшении и наполнении их содержанием в различных областях, в бизнесе", - сказал Сачдев.

Что касается конфликта на Украине, то, по мнению эксперта, "ожидать, что будет объявлено о прекращении огня, а затем будет выработана формула мира, было нецелесообразно". "Сначала - формула мира, и когда по ней будет достигнуто понимание, последует прекращение огня. Сегодня мы видим результат того, что между США и Россией, похоже, была разработана дорожная карта. По крайней мере, обозначены ключевые пункты, и многое еще должно быть сделано в отношении того, каковы контуры формулы и ее основные моменты, по которым оба лидера обязались встретиться очень скоро, возможно, в Москве", - сказал Сачдев.