Встреча Путина и Трампа на Аляске

Комитет постоянных представителей готовит проекты всех министерских решений для Совета Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Послы 27 стран ЕС в Брюсселе собрались на экстренную встречу для обсуждения результатов саммита России и США на Аляске, о которых Трамп проинформировал европейских лидеров. Об этом сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

"Экстренное заседание "Корепера" (Комитет постоянных представителей ЕС - прим. ТАСС) началось в субботу утром для обсуждения дальнейших шагов по Украине", - отметил он.

