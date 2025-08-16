Владимир Зеленский рассказал, что президент США изложил основные пункты переговоров с российским лидером Владимиром Путиным

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - написал Зеленский в Telegram-канале после телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами.

Зеленский добавил, что разговор продолжался полтора часа и был содержательным. По его словам, Трамп изложил основные пункты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы поддерживаем предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого", - отметил Зеленский. Он также указал на "важность вовлеченности Европы на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.