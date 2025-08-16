Астана приветствует встречу Путина и Трампа как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне

АСТАНА, 16 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в Анкоридже на Аляске, он стал возможен благодаря их желанию найти решение ключевых проблем современности. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине", - сообщил он.

Желдибай отметил, что Астана приветствует встречу Путина и Трампа как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.

Встреча президентов РФ и США прошла 15 августа на военной базе на Аляске. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.