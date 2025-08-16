Корреспондент американского портала Барак Равид сообщил об этом со ссылкой на источник

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами оказался трудным. Об этом со ссылкой на источник сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

"Источник, информировавший меня о телефонном разговоре Трампа, Зеленского и лидеров НАТО, сказал мне, что "разговор был непростым", - написал журналист в X.

По его данным, разговор с главой киевского режима продлился час, с лидерами ЕС - полчаса. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске позвонил Зеленскому, а также коллегам из стран - членов НАТО.

По информации Равида, в телефонном разговоре с американской стороны приняли участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. С европейской стороны - "лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен".

Журналист также сообщил, что Зеленский намерен встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа. Практически сразу эту информацию в своем телеграм-канале подтвердил Зеленский.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - Рубио и Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.