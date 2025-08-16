16 августа, 10:52
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Орбан: встреча Путина и Трампа укрепила международную безопасность

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Szilard Koszticsak/ MTI via AP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Szilard Koszticsak/ MTI via AP
Премьер-министр Венгрии отметил, что "годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали рамки своего сотрудничества и обменивались угрозами"

БУДАПЕШТ, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске приведет к восстановлению сотрудничества между двумя странами и укрепит международную безопасность.

"Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали рамки своего сотрудничества и обменивались угрозами. Теперь с этим покончено. Сегодня мир стал более безопасным местом, чем был вчера", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

