Азаров назвал историческим и конструктивным саммит на Аляске

Экс-премьер Украины считает, что президент США Дональд Трамп не мог сразу принять условия России, потому что на него оказывается давление со стороны европейских стран

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске стала исторической и прошла конструктивно, стороны теперь на высоком уровне могут заняться проработкой обсуждавшихся вопросов. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Я согласен с теми, кто называет эту встречу исторической. Это действительно так. Для таких стран, как Соединенные Штаты и Россия, четыре года отсутствия контактов между руководителями - это большой срок", - сказал он.

Азаров добавил, что хотя пока мало информации о договоренностях, "понятно, что [встреча] позитивная и конструктивная". Он отметил, что, судя по оценкам саммита со стороны Трампа, "он понял, что надо двигаться в этом направлении". "Поэтому, собственно говоря, встреча проходила в таком составе. После этой встречи ближайшие помощники - Юрий Ушаков и Сергей Лавров [со стороны России], а со стороны Трампа Марко Рубио и Стивен Уиткофф займутся конкретно реализацией тех положений, о которых все-таки удалось договориться", - указал он.

По мнению экс-премьера Украины, Трамп не мог сразу принять условия России, потому что на него оказывается давление со стороны европейских стран и западного военно-промышленного комплекса.

"Он оказался под жестким давлением и поэтому был вынужден, несмотря на то, что он здравый человек, абсолютно прагматический, понять, что без каких-то определенных условий добиться прекращения огня невозможно, - продолжил Азаров. - И, собственно говоря, он об этом сказал в косвенном виде: он сказал, что сейчас все зависит от того, сумеет ли он убедить лидеров НАТО и самого Зеленского в том, что каким-то образом все-таки надо договариваться о прекращении огня".