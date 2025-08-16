Политолог выразил сомнение, что мирное "соглашение по Украине сможет быть достигнуто за столом переговоров в отсутствие Владимира Зеленского или его европейских партнеров"

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не принесли моментальных результатов, но стали победой для российского лидера на фоне попыток коллективного Запада изолировать Россию. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог и экономист, бывший торговый представитель Турции в РФ Айдын Сезер.

"Саммит - это важное событие, поскольку коллективный Запад уже около трех с половиной - четырех лет пытается изолировать Россию и Путина. Поэтому тот факт, что Трамп принял Путина на американской территории, знаменует собой поворотный момент в борьбе коллективного Запада с Россией. Саммит прошел в обстановке очень высоких ожиданий, ни одно из них не реализовалось. Но эта встреча стала важной вехой в нормализации отношений между Россией и США. Я считаю, что этот саммит стал победой для Путина и России", - отметил эксперт.

Сезер отметил, что "теплый прием со стороны американского лидера, а также поездка [Путина и Трампа] к месту встречи были символичными" и стали посланием Западу. "Результаты встречи, безусловно, важны, но демонстрация наличия общего понимания [ситуации] и использование Трампом позитивных слов в адрес Путина и России вместо угроз имеют решающее значение. Это, несомненно, прокладывает путь к миру на Украине", - сказал собеседник.

Он, однако, выразил сомнение, что мирное "соглашение по Украине сможет быть достигнуто за столом переговоров в отсутствие [Владимира] Зеленского или его европейских партнеров". "Но тем не менее процесс продвигается твердыми и уверенными шагами. Я также считаю, что Путин подробно изложил [Трампу в ходе саммита] позицию России. Трамп - прагматичный и умный бизнесмен, тонко понимающий конкретные реалии. Поэтому это очень важное начало. На Трампе лежит огромная ответственность заставить Запад пересмотреть свою позицию в отношении Зеленского", - считает Сезер.