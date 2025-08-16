Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал встречу Трампа и Путина шагом к миру

Председатель парламента еще раз напомнил, что в противостояние между Западом и РФ в свое время пытались втянуть и Грузию

ТБИЛИСИ, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина на Аляске является шагом к миру. Об этом написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Встреча президентов США и России на Аляске, слоганом которой была фраза "Стремление к миру", действительно является шагом на пути к миру. Со дня избрания президент Трамп часто повторял, что он хочет закончить войну и добиться мира, а война на Украине никогда не произошла бы, если бы он был президентом", - написал Папуашвили.

Как отметил глава грузинского парламента, с этим согласился и Путин. "Если мир был возможен и у президента Америки был рычаг воздействия на процессы, это подтверждает, что война идет между Россией и Западом", - подчеркнул Папуашвили.

Он еще раз напомнил, что именно в это противостояние в свое время пытались втянуть и Грузию. По словам Папуашвили, тот факт, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за пять месяцев до начала боевых действий на Украине, в октябре 2021 года, тайно прибыл в Грузии, также является частью сценария по вовлечению республики в войну.