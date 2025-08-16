Встреча Путина и Трампа на Аляске

Политик также призвал Париж отказаться от агрессивной линии в отношении Москвы

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Франции необходимо отказаться от агрессивной риторики в отношении России и вернуться к диалогу. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

"Благодаря историческому саммиту, который два лидера провели в обстановке большой сердечности, "стена запретов" разрушена, - указал политик. - Это конец новой холодной войны".

По его словам, "Франции срочно необходимо отказаться от агрессивной риторики и возобновить диалог с Россией". "Для этого стране нужно выйти из ЕС", - подчеркнул Филиппо.

Лидер "Патриотов" указал, что "Франции важно не оказаться последней в заключении экономических партнерств с Россией из-за сохранения санкций".