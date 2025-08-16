Матуш Шутай-Эшток считает важным, что лидеры двух государств встретились и их переговоры прошли в хорошей атмосфере

БРАТИСЛАВА, 16 августа. /ТАСС/. Саммит президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа продемонстрировал возможность завершения конфликта на Украине. Об этом на своей странице в Facebook (Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена) написал министр внутренних дел Словакии, председатель входящей в правительственную коалицию республики партии "Голос - социальная демократия" Матуш Шутай-Эшток.

"Саммит президентов Трампа и Путина продемонстрировал открывающиеся возможности по завершению войны [на Украине], - отметил он. - Единственный саммит не мог завершить войну на Украине, но всегда лучше вести переговоры, договариваться и разговаривать, чем воевать".

Шутай-Эшток считает важным, что лидеры двух государств встретились и их переговоры прошли в хорошей атмосфере.