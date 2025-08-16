По данным издания, эта тема обсуждается без помощников и мобильных телефонов

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Послы Евросоюза в режиме повышенной секретности обсуждают на экстренной встрече в Брюсселе итоги саммита на Аляске - "без телефонов и советников", чтобы избежать любых утечек. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на собственный анонимный источник.

"Экстренная встреча послов ЕС, представляющих все 27 стран сообщества, была созвана утром в субботу, чтобы обсудить следующие шаги блока. Послов попросили собраться в режиме повышенной секретности - без помощников, без мобильных телефонов, чтобы минимизировать риск утечек информации", - сообщило издание.

Ранее источник ТАСС сообщил, что послы собрались, чтобы обсудить дальнейшие действия Евросоюза после полуторачасового разговора Трампа с европейскими лидерами и Зеленским. Он высказал мнение, что они готовят заявление Евросоюза по итогам саммита России и США.