В канцелярии польского президента не стали раскрывать детали разговора президента США и лидеров ЕС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Польша придает определенную ценность активизировавшимся контактам по урегулированию украинского кризиса и встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил журналистам глава Бюро международной политики при канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

"Само то, что эти переговоры, эта дискуссия началась, мы в Польше считаем определенной ценностью", - отметил Пшидач на брифинге по итогам телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами, в том числе с президентом Польши Каролем Навроцким. Трансляцию брифинга вел телеканал TVP Info. Пшидач не стал раскрывать детали того, что рассказал Трамп своим европейским собеседникам.