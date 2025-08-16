Лидеры институтов ЕС, ведущих стран сообщества и Великобритании также выступили против остановки интеграции Украины в ЕС и НАТО

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Лидеры институтов ЕС, ведущих стран сообщества и Великобритании отказываются от ограничений на поставки оружия Киеву и выступают против остановки интеграции Украины в ЕС и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, принятом после саммита РФ и США на Аляске.

"Украина должна иметь железные гарантии безопасности. Мы приветствуем заявление президента [США Дональда] Трампа о том, что США готовы предоставить такие гарантии, - говорится в документе. - Не должно быть никаких ограничений в отношении украинских вооруженных сил и [военного] сотрудничества с третьими странами. Россия не может иметь право вето на вступление Украины в ЕС и НАТО".