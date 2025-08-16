По информации телеканала, гарантии безопасности на основе статьи 5 Устава НАТО будут возможны при поддержке США и ЕС в случае заключения мирного соглашения

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с лидерами стран Евросоюза после саммита на Аляске затронул тему гарантий безопасности для Украины по типу статьи 5 Устава НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, гарантии безопасности на основе статьи 5 будут возможны при поддержке США и ЕС в случае заключения мирного соглашения, однако НАТО участвовать в них не будет. Статья 5 Устава НАТО касается коллективной обороны государств альянса.