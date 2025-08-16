Мелони: после саммита РФ и США возникла возможность для урегулирования на Украине

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Премьер-министр Италии подписалась под совместным заявлением лидеров ЕС о продолжении давления на РФ и ужесточении санкций

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что после саммита РФ - США на Аляске открываются пути для урегулирования конфликта на Украине.

"Наконец, открывается путь для обсуждения мира на Украине. Италия вносит в это свой вклад вместе с европейскими партнерами", - написала она на своей в Х.

Мелони подписалась под совместным заявлением глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Польши, Финляндии и Великобритании о продолжении давления на РФ и ужесточении санкций.