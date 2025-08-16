Встреча Путина и Трампа на Аляске

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Главы Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета, а также лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании поприветствовали усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном ЕК.

Отмечается, что лидеры вышеуказанных стран "приветствовали усилия президента Трампа" по урегулированию украинского конфликта. Согласно документу, американский лидер проинформировал западных партнеров об итогах саммита на Аляске.

"Как предусмотрено президентом Трампом, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента [Владимира] Зеленского, с которым он встретится в ближайшее время", - указывается в тексте.