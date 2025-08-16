Ивица Дачич считает, что участники протестов имеют четкий план по нападению на полицейских

БЕЛГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Участники протестов в Сербии выходят на улицы, имея при себе оружие и четкий план по нападению на полицейских. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД республики Ивица Дачич.

"По имеющимся данным, 6 сотрудников полиции пострадали, 38 человек задержаны. <...> за последние четыре дня пострадали 127 сотрудников полиции", - сказал он.

"Все могли наблюдать в прямом эфире, что произошел жестокий акт нападения на полицию. Участники блокад пришли с намерением атаковать полицейских и нанести им повреждения. Они были с закрытыми лицами, вооружены арматурой, палками, камнями, щитами, бросали в полицейских из рогаток шарики и камни, имели заготовленные бутылки с замороженной водой или горючей жидкостью. Бросали ведра с шариками, чтобы помешать полиции действовать. По всему городу подожгли около сотни мусорных контейнеров", - приводятся слова Дачича в распространенном заявлении МВД.

"Мы призываем всех к миру, но одновременно предупреждаем, что полиция будет сохранять общественный порядок и безопасность всех граждан", - заключил глава МВД.

Массовые беспорядки в Сербии продолжаются несколько дней подряд.

Поводом для начала акций протеста изначально послужила трагедия в Нови-Саде, где 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале обрушился бетонный козырек, унеся жизни 16 человек.