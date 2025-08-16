Республика получила 12 новейших самолетов, вертолетов Ми-35М, сообщил командующий военно-воздушными силами страны Андрей Лукьянович

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Белоруссия ожидает поступления еще четырех российских самолетов Су-30СМ2 в 2025 году. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики генерал-майор Андрей Лукьянович.

"Несомненно, наш парк постоянно пополняется. Буквально два дня назад мы получили очередную партию новейших самолетов Су-30СМ2. Также мы получили 12 новейших самолетов, вертолетов Ми-35М. И в этом году еще планируем поступление новой авиационной техники. Это еще четыре самолета Су-30СМ2", - приводит его слова пресс-служба Минобороны республики.

Очередная партия российских самолетов Су-30СМ2 была доставлена на один из аэродромов Белоруссии ранее на этой неделе. Предыдущая партия многофункциональных истребителей Су-30СМ2 прибыла на один из аэродромов Белоруссии в конце мая. Самолеты были поставлены в рамках военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Российской Федерацией для повышения возможностей военно-воздушных сил по обеспечению безопасности республики в воздушном пространстве.